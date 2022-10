Du raisin, des bouquins: des rencontres qui ont un grain

Affiche pour Du Raisin et des Bouquins 2022

Rencontres hédonistes basées sur l'amour du bon vin et des bons livres, la nouvelle édition du Raisin et des Bouquins vous propose de profiter de la vie partout en Loire-Atlantique, en Mayenne, Vendée et Maine-Et-Loire

Cette année « Du raisin, des bouquins » réunit 14 libraires et 14 vigneron.ne.s et cavistes.

Menée par l'Association des Libraires Indépendants des Pays de la Loire, elle se déroulera un peu partout sur le territoire,

Au programme : Dégustation des grands crus de la rentrée, invitations d’auteur.e.s, découverte du monde du vin, lectures, toutes les rencontres sont bonnes pour célébrer ensemble cette belle association d’un livre et d’un vin.

Alors, avec quoi déguster un raisin noir ultra sucré, Madame Bovary ou le dernier Annie Ernaux? Que valent les vins d'Amérique Latine, sont-ils aussi puissants qu'un livre de Gabriel Garcia Marquez?

Il y aura aussi des créations comme cette rencontre et lecture du recueil « Écrits vins de Nantes » avec Yannick

Guilbaud et les romanciers nantais.

Le pragramme ainsi que les réservations si nécessaires, sont disponibles sur le site officiel du festival