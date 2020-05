E-café des langues pour se remettre à l'anglais, l'espagnol, l'italien ou l'allemand

Vous souhaitez améliorer votre accent en anglais ? Progresser en Espagnol ? Ou partir en Italie pendant vos prochaines vacances et connaître le b.a.-ba pour établir le contact avec les gens du pays. Vous avez du temps à la maison pour vous remettre aux langues étrangères.

Ça tombe bien parce que le pari E-Café des Langues est lancé. Rendez-vous est donné pour votre deuxième Café des Langues en ligne ce jeudi 7 mai à 19h30 !

Comment s'y connecter ? Via l'application #Jitsi qui propose des appels vidéos, comme ceux qui font des apéros vidéos. Concrètement, comment ça se passe ? Les liens vers les tables virtuelles vous seront communiqués la veille.

Restez à jour en suivant la page facebook E-café des langues de l'événement. Sur cette page vous seront confirmées les tables, et donc les langues qui seront parlées.

Une inscription/confirmation de votre présence serait la bienvenue. Ce qui permettrait d'organiser l'événement au mieux !

Par qui est organisée cette rencontre autour des langues étrangères ?

C’est organisé par le centre d’information Europe direct en lien avec l’université de Pau et des pays de l’Adour. Qu’est-ce qu’un centre d’information Europe direct ? Les missions des centres d’information Europe Direct sont larges. Elles concernent tout ce qui touche à l’Europe enoffrant un service d’information gratuit ; en conseillant et en répondant aux questions des citoyens sur l’Union européenne, son fonctionnement, ses actions, et ses financements.

Sous forme de documentation gratuite, lettres d’information, sites internet ; Vous pouvez bénéficier d’animation comme ces E-cafés des langues pour parler des langues étrangères. Ce centre d’information propose aussi la participation à des manifestations, l’organisation de conférences-débats et de journées d’information, interventions (dans les établissements scolaires, associations,…) ; du conseil comme le suivi des appels de propositions, conseil pour le montage de projets et recherche de partenaires transnationaux, de financements européens ;

Et c’est aussi là que vous trouverez tous les renseignements si vous souhaitez poursuivre des études dans un autre pays européen grâce à la mobilité éducative (SVE, échanges de jeunes, stages Leonardo, formations…) ; vous saurez tout sur la coopération européenne dans le domaine de l’éducation au développement durable ; Ils vous aideront dans vos projets de développement sociaux et socioculturel.

Un contact pour en savoir plus : Martina Massoli qui organise ces cafés de langues et qui est chargée du CIED de Pau et des Pays de l’Adour.

Téléphone : 05 59 84 92 00 et le site internet https://www.europe-direct-ppa.fr/