🎄 Ok, cette année, Noël sera un peu particulier ... Alors il faut trouver des solutions alternatives ! Une super occasion pour réfléchir à nos achats ! ☃️ C'est le moment de valoriser nos productrice.eur.s, créatrice.eur.s, artistes, artisant.e.s, agriculteur.rice.s locaux !!! 🎅 Chaque jour, venez consulter les nouvelles propositions de cadeaux 100% Auvergnats et éthiques qui en plus d'être magnifiques, auront une valeur ajoutée inestimable et feront tourner l’économie locale car nous en avons bien besoins ! 🤶 Allez, maintenant vous pouvez flâner le long des posts comme vous le feriez dans les allées d'un marché de noël ! 🤗🎄🥰🤗🎄🥰🤗🎄🥰🤗🎄🥰🤗🎄 - Facebook E-marché de Noël Auvergnat 100%local

Le E-marché de Noël Auvergnat 100% local

Ils sont artisans, artistes, producteurs, commerçants et viennent des 4 coins d'Auvergne . Ils vous proposent leurs créations et produits fabriqués ici dans notre région. Pour les découvrir, il suffit de se connecter sur le groupe Facebook E-marché de Noël Auvergnat 100% local et de faire défiler les posts. Bonnets, écharpes, bijoux, miel, lampes, savons, décorations, jeux et jouets pour enfants, romans, photos, tableaux, maroquinerie, bougies, décorations de Noël .... vous trouverez forcément votre bonheur sur le e-marché de Noël Auvergnat 100% local. A consultez sans plus attendre!

Vous êtes producteurs, artisans, commerçants, créateurs...rejoignez vite le groupe.

Réécoutez l'interview d' Adeline Dupechot, traiteur "Les saveurs de la terre", co-fondatrice du e-marché de Noël en compagnie de Matthieu Moebs

Adeline Dupechot, co-fondatrice du e-marché de Noël sur Facebook Copier

Consultez la page Facebook du e-marché de Noël Auvergnat.

