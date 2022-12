ECOUTEZ - Des contes de Noël racontés par Daniel Dubourg

La magie de Noël, c'est également ses belles histoires et contes de Noël. Daniel Dubourg, conteur lorrain, vous en propose une sélection, à écouter au chaud, lové sur le canapé en famille !

Quand les rennes font faux bond

Le Père Noël est bien embêté ! Au moment où approche la grande livraison de Noël, ses six rennes lui annoncent qu'ils ne pourront pas être là !

Noël endormi

Depuis de nombreuses années où il a fait si chaud sur la terre, beaucoup ont oublié Noël ! Plus de sapins décorés ! Dans certaines maisons on raconte encore des histoires de froidure et de gel...

Les cheminées les plus propres du monde

Savez-vous qu'il existe quelque part un village où les cheminées sont les plus propres du monde ? Le Père Noël n'a pas envie de griller ou de se retrouver tout sale, alors que s'est-il passé dans ce village ?

Les bûches de Noël

Une fillette seule en hiver cherche son chemin. Elle a trouvé une braise qu'elle garde aux creux de ses mains. Elle va incendier la forêt !

Le roi Hiver

Un soir de Noël, le vieux roi Hiver décide de se rendre au pays de Brume qu'il n'avait pas visité depuis longtemps.

Des cadeaux inattendus

Avec le réchauffement de la planète, le coût des matériaux, la fatigue, le Père Noël a décidé de n'offrir aux enfants que des jouets simples, peu couteux et intéressants.

Buée

Pas de peluche chat pour Noël ! Mais Casimir en voudrait un vrai, un chat avec lequel il pourrait jouer, qu'il pourrait caresser... Il va en dessiner un dans la buée sur la fenêtre et la magie de Noël opère !

