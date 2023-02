ECOUTEZ - Les souvenirs de radio de l'équipe de France Bleu Besançon

Souvenirs de reportages, de situations drôles ou émouvantes à l'antenne ou en-dehors, découvrez ces histoires et les métiers qui font la radio au quotidien. Animateurs, techniciens, journalistes, chargé(e)s d'accueil, régisseur... depuis peu ou depuis des années leur métier c'est la radio, et ils ont tous des anecdotes à raconter.

La première émission radio qui a marqué nos matinaliers au point qu'ils en ont fait leur métier ! Marion écoutait la valise RTL, Dimitri c'était l'émission "Le Masque et la plume" et Pol écoutait déjà Evelyne Adam.

Les premiers souvenirs de radio de Marie, Jean-Luc, Albin, croisés dans la rue ! Le feuilleton "Zappy Max", vous avez connu ? Salut les copains ? Michaël Youn ? Des émissions qui ont marqué les générations !

Philippe est technicien à la radio et son souvenir de radio est spatial ! Fin des années 90, il a calé un direct avec la station Mir, incroyable.

Sandrine est chargée d'accueil à la radio. En plus de 20 ans, elle en a croisé des stars dans les studios. Mais parmi celles-ci, la groupie a pu croiser Roch Voisine, son idole.

Marie-Ange, animatrice à l'époque dans le Sud de la France, a fait une rencontre aussi incroyable qu'inattendue, une star dans une colonie de vacances du côté d'Alès.

Dylan est journaliste à France Bleu Besançon. Il se souvient d'un reportage complètement décalé, auquel personne ne croyait, chez un boulanger qui proposait des galettes des rois un peu particulières.

Cyril est animateur à la radio. Il a connu France Bleu Besançon à la Citadelle quand il était petit et Christine Arribas, animatrice à l'époque, lui a proposé de passé la journée à la radio.

Claude est reporter à la rédaction de France Bleu Besançon, et il a été grand reporter au service international de Radio France. Souvenir entre Afghanistan et Pakistan, juste après le 11 septembre, ils ont dû se déguiser en femme pour passer les checkpoints.

Anne est journaliste. Son souvenir de radio le plus marquant et surprenant, un reportage dans le monde de la nuit et une rencontre complètement surréaliste.

