Désignez avec France Bleu Paris la commune où il fait bon vivre en Île-de-France

France Bleu Paris vous invite à révéler la commune (ou l'arrondissement pour Paris) où il fait le mieux vivre en Île-de-France, pour vous.

Le but ? Montrer qu'il fait bon vivre chez nous, que l'Île-de-France a aussi des atouts, que nous sommes collectivement attachés à notre région, que l'Île-de-France est attractive.

Vous aimez votre commune ? Nous vous invitons à la mettre en avant.

Vous appréciez sa vie associative, sa vie de quartier, sa vie culturelle, ses activités sportives ? Vous aimez vos balades en famille dans ses parcs aménagés et ses espaces verts ? Vous appréciez ses bons restaurants proches de chez vous, son marché avec des producteurs de la région, ses commerçants accueillants ? Votre commune fait partie de votre vie et vous n’avez aucune envie d’en changer ?

En bref, vous habitez une commune où il fait bon vivre en Ile de France ?

Il fait bon vivre dans votre commune en Île-de-France, proposez-la © Getty - Catherine Delahaye

Vous avez les cartes en main pour faire briller la ville de votre choix.

Proposez et notez votre commune* pour lui donner une chance d'être retenue parmi 15 nominées.

Avec la qualité de ville globale, France Bleu Paris a retenu 6 critères à évaluer : services et vie de famille; transports et mobilité; nature et environnement; loisirs, sports et culture; circuits courts (commerces, artisans, entreprises locales...); engagement et solidarité (associations, initiatives locales...), à vous de mettre en avant les forces de votre commune.

Ajoutez aussi votre critère supplémentaire !

Proposez, découvrez, votez avec France Bleu Paris © Getty - Westend61

Vous avez jusqu'au 14 décembre pour proposer et noter votre commune que vous avez choisi de défendre, arrondissement de Paris compris.

A partir du 15 décembre, place aux votes : vous pourrez voter pour la commune où il fait, selon vous, bon vivre dans notre région.

Du 9 au 27 janvier 2023, vous découvrirez chaque jour sur France Bleu Paris, dans vos émissions, les 15 communes finalistes et rendez-vous mi-février pour découvrir la grande gagnante lors d'une journée spéciale.

*: Le terme "commune" regroupe les villes, les villages mais aussi les arrondissements de Paris, chacun disposant de sa propre mairie.