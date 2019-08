Elle marque la rentrée : la Foire aux Manèges de Lille

Pont de la Citadelle, Lille, France

Manèges, feu d'artifice, gourmandises, peluches, cris de joie et de surprise, c'est sûr, la Foire aux manèges est un incontournable de la rentrée en Nord-Pas de Calais.

Cet univers féerique et magique est l'un des plus importants au Nord de Paris par le nombre de manèges, sa diversité et la qualité des attractions toujours plus surprenantes et sophistiquées.

Les familles des forains sont au service des familles de la région pour apporter chaleur, plaisir et amusement au Champ de Mars à Lille.

Les parfums de croustillons, de chichis, de churros et de guimauve vous guideront pour découvrir des attractions insensées ! Les plus sensationnelles parmi les 180 attractions pour petits et grands.

Gagnez vos tours de manèges sur France Bleu Nord

Bonne journée et bon amusement garantis !

Inauguration ce samedi 24 août :

Une journée exceptionnelle avec 1 tour offert par les forains pour l'achat d'un tour de manège !

A 22 h un gigantesque feu d'artifice, allumé (le feu) par Jean-Baptiste GUEGAN le parfait sosie vocal de Johnny !

- Conception : Artwork H Beham your Label - Photos Christophe Pasquet

Nouveauté 2019 : XXL NEW WORLD

Infos sur l'attraction XXL NEW WORLD :

Hauteur : 40 mètres

Vitesse : 120 km/h

Poids : 60 tonnes

Temps de montage du Manège : 2 jours

Capacité client(s) : 16 places assises

Nombres de G * : 5.5

*Le G (« g » étant l'initiale de « gravité ») est une unité d'accélération correspondant approximativement à l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre.

XXL NEW WORLD - Photo Archives 2014

XXL NEW WORLD tarif unique, prix de la place : 7,00 €

Nouveauté 2019 : Le TORNADO POWER

Le Tornado Power - Photo Christophe Pasquet

Les autres attractions importantes 2019 parmi d'autres sont :

KATAPULT

POWER MAXXX

SWEETY

MASTER DREAM'S

SKY SURF

TOP SCAN POSEÏDON

BREAK DANCE

INFINITY

LOOP ZONE

ROTOR (Retour)

TAGADA (Retour)

UFO (Retour)

TOXIC BOOSTER (Retour)

CRAZY MOUSE

RIVER SPLASH

Pour les jeunes enfants en nouveauté 2019, le POUSS-POUSS "JUNGLE", petites chaises volantes pour Baby.

La Grande Roue et le Master Dreams - Photos Christophe DUHEM

Magic Autoroute - Photo Christophe Pasquet

Le River Splash - Photo Christophe Pasquet

Toxic Booster à découvrir ... - Photo Christophe Pasquet

Infinity - Photo Christophe Pasquet

Gagnez vos tours de manèges sur France Bleu Nord