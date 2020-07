Embarquement Immédiat sur France Bleu Gard Lozère : gagnez votre week-end à Sauve

Du 6 au 10 juillet, jouez dans Embarquement Immédiat sur France Bleu Gard Lozère, entre 9h et 10h et gagnez votre week-end détente aux Jardins de Chiron à Sauve.

Cette semaine, du 6 au 10 juillet, offrez-vous une pause relaxation en jouant dans Embarquement Immédiat sur France Bleu Gard Lozère entre 9h et 10 et gagnez un week-end détente aux Jardins de Chiron aux portes des Cévennes, à Sauve.

Les Jardins de Chiron

Aux portes du joli village de Sauve dans le Gard se trouve une propriété dans laquelle les amoureux de la nature peuvent séjourner dans des lodges en toile ou dans une suite.

Sur 2 hectares et dans une ambiance bucolique et apaisante, vous trouverez une salle de 70m2 avec sa terrasse couverte de 120m2 entourée de jardins , un peu plus loin sur une terrasse de 300m2 en plein air vous pourrez profiter du SPA avec son sauna, son jacuzzi, sa piscine et ses dépendances au style Indonésien.

Parfait pour un week-end en amoureux ou prendre des vacances dépaysantes dans les Cévennes. Vous trouverez également un salon de coiffure pour votre relooking et une yourte dans laquelle vous pourrez recevoir un massage détente.

Un véritable petit paradis dont la devise est "Ailleurs c'est ici".

