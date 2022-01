Emilie, Oriane et Aurélie préparent le Trek'in Gazelles en novembre prochain !

Emilie, Oriane et Aurélie habitent aux alentours d'Auxonne et ont une passion en commun : l'aventure ! En novembre prochain, elles souhaitent participer au Rallye Aïcha des Gazelles - version trek. France Bleu Bourgogne s'entraîne avec elles !

Le Trek'in Gazelles est une compétition solidaire, éco-responsable et humanitaire. Il s'agit d'une course d'orientation sans GPS ; Emilie, Oriane et Aurélie, les Exploratrices des sables, seront munies d'une carte et d'une boussole et devront rallier des balises en effectuant le moins de kilomètres possibles... A chaque balise validée, 5 € seront reversés au Secours Populaire, partenaire de l'événement.

Nous avions prévu de faire le tour du Lac Kir à Dijon pour s'échauffer un peu, mais la météo manquait de chaleur... Plan B : le Café du Pont, 36 rue Hoche à Dijon !

Présentation du Trek'in Gazelles Copier

Emilie, Aurélie et Oriane, prêtes pour gagner quelques degrés en novembre prochain ! © Radio France - Caroline PAUL

... à la recherche de soutien et de sponsors !

Qui peut les aider à réaliser cette aventure ? Et comment les soutenir ? Copier

Organisation, motivation, un dossier en béton ! © Radio France - Caroline PAUL

Nos 3 aventurières cote-doriennes soutiennent également 2 associations locales : Rose Espoir 21 pour la lutte contre le cancer du sein et Rett Dingue de Zoé, pour la recherche sur le syndrome de Rett et pour aider Zoé à avoir la vie d'une petite fille polyhandicapée la plus douce possible.

Oriane, Emilie et Aurélie, 3 aventurières au grand cœur... Copier

Avant l'effort, le réconfort au Café du Pont à Dijon ! - Etienne Seillier - le Café du Pont à Dijon

Pour suivre et soutenir Emilie, Oriane et Aurélie : Les Exploratrices des sables - lesexploratricesdessables@gmail.com