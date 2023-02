Emission spéciale en direct de la station de ski du Lac Blanc

Rendez-vous au pied des pistes de ski de la station haut-rhinoise du Lac Blanc pour une journée à la neige, ce mardi 14 février 2023 de 6h à 12h. Nous partons à la découverte des activités proposées durant la saison hivernale et en particulier durant ces vacances d'hiver.

L'équipe de France Bleu Alsace chausse les skis et vous attend !

La dernière fois que nous avions pu aller à la neige, c'était en 2019 ! Il faisait un temps magnifique. On vous propose un retour en images et promis, cette année, on fera encore mieux !

La station de ski du Lac Blanc

La station du Lac Banc c'est,

67 kms de pistes de ski de fond,

14 kms de pistes de ski alpin,

deux pistes de luge sécurisées et une piste de luge 4 saisons sur rail,

un espace freestyle pour le snowboard,

un snowpark,

de magnifiques espaces pour la randonnée, à pied ou en raquettes,

plusieurs possibilités pour se restaurer...

Le Lac Blanc c'est la station familiale par excellence, elle propose des activités pour tous les âges.

