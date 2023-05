Emission spéciale en direct du parc animalier de Sainte-Croix pour les Entretiens de la Biodiversité

Le parc animalier de Sainte-Croix vous donne rendez-vous pour trois jours consacrés à la sauvegarde de la biodiversité, du 2 au 4 juin 2023.

ⓘ Publicité

La sauvegarde de la biodiversité est essentielle pour notre avenir. La protection des zones humides et sa faune, la protection d'espèces en voie de disparition, la réintroduction d'espèces disparues, la sensibilisation du public aux problèmes environnementaux..., le parc animalier de Sainte-Croix n'est pas seulement un parc zoologique, il tient un rôle prépondérant dans la protection des animaux emblématiques du Grand Est.

À lire aussi Les entretiens de la biodiversité au Parc de Sainte-Croix

France Bleu en direct du parc de Sainte-Croix

A cette occasion, France Bleu Alsace et France Bleu Lorraine, s'installe au coeur du parc de Sainte-Croix pour deux émissions spéciales, samedi 3 juin de 10h à 12h et dimanche 4 juin de 10h à 12h. Frédérique Brun et Caroline Paul vous feront découvrir le parc, son rôle, ses objectifs, notamment dans le domaine de la sauvegarde de la biodiversité. Notre baladeur, Bastien Munch, vous fera vivre la vie du parc de l'intérieur à la rencontre de ceux qui s'occupent des animaux.

Leurs invités :

Clément Leroux, Responsable communication au Parc Animalier de Sainte-Croix

Jean-François Silvain, Ancien directeur de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement et ancien président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité

Laurent Singer, Directeur du Parc Animalier de Sainte-Croix

Damien Aumaître, Chargé de mission au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine

Edouard Lhomer, Coordinateur du PRA Aigles

Yves Paccalet, écrivain, philosophe et naturaliste

Galitt Kenan, Directrice du Jane Goodall Institute France

Rebecca Loiseleur, assistante zoologique

Le collectif pour la biodiversité composé de l'Agence de l'Eau, l'Office français de la biodiversité, la DREAL et la région Grand Est

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

Facebook France Bleu Alsace , Lorraine Nord , Sud Lorraine

Instagram France Bleu Alsace, France Bleu Lorraine Nord, France Bleu Sud Lorraine

Ecoutez-nous :

loading