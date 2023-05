EMISSION SPECIALE - Entre vignes et terroirs, les 70 ans de la Route des vins

La Route des vins d'Alsace, carrefour européen du tourisme surtout connu pour ses cépages, a développé une véritable dynamique économique autour de la gastronomie, des divertissements et de l'art de vivre.

La Route des vins souffle ses 70 bougies

Au milieu de paysages pittoresques, nous recevrons les représentants de l’ADT (Alsace Destination Tourisme), du CIVA (Conseil Interprofessionnel des Vins d'Alsace), Olivier Nasti et Julien Bintz, chefs étoilés de la Route des vins, Christelle Lorho, Meilleure Ouvrière de France installée dans les Vosges.

Vous découvrirez les activités touristiques de cette fameuse Route des vins et sa géologie, les balades à vélo et à moto qu'elle offre, ses reliefs et points de vue remarquables, sans oublier la place particulière réservée à l'art contemporain.

Rendez-vous samedi 27 mai de 11h05 à 12h pour fêter les 70 ans de la Route des vins, une émission spéciale à suivre sur France 3 Grand Est ou à écouter sur France Bleu Alsace.

Une émission exceptionnelle présentée par Hervé Aeschbacher (France 3) et Caroline Paul (France Bleu), avec la complicité de Maxime Dillinger, Hubert Desmarest, Jean-Philippe Pierre, Jonathan Wahl et Laurent Weisskopf.

