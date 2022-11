ÉMISSION SPÉCIALE Participez à 'T'es d'min coin' hommage à François Morvan

Le 18 octobre de cette année, l'équipe de France Bleu Picardie a appris le décès de François Morvan. Depuis les années 1990, François faisait partie de l'équipe. Il est devenu une des voix emblématiques de la station et plus encore de la Picardie. Très attaché à sa région d'adoption, il était devenu 'plus picard que picard'. En créant son émission culte T’es d’min Coin, en septembre 2012, il avait à cœur de mettre en avant la langue picarde, les traditions de la région et les initiatives de ses habitants.

Mardi 29 novembre, une émission spéciale T’es d’min Coin sera enregistrée et rendra hommage à François. Collègues mais aussi invités raconteront des anecdotes.

Participez à l'émission hommage à François Morvan

Vous avez eu l'occasion de croiser François Morvan ? Partagez vos souvenirs avec France Bleu Picardie. Inscrivez-vous sur le formulaire ci-dessous en nous disant en quelques mots ce que vous souhaitez raconter.

François Morvan

Né en 1961 à Suresnes, en île de France, François s'est intéressé très tôt aux médias, grâce aux sports dont il est passionné. Il a travaillé notamment pour Libération et RFO dans les Antilles. Dans les années 1990, il revient en France et s'installe à Amiens.

Il rejoint l'équipe de France Bleu Picardie où il sera la voix du hockey. En 1999 François Morvan accompagne le premier titre de Champion de France des Gothiques, l’équipe amiénoise.

Passionné de sports, éclectique et s'intéressant à tout, François avait le contact facile et chaleureux. Grâce à ses liens d’amitié nombreux à travers toute la Picardie, il a créé T’es d’min Coin, son émission culte, en septembre 2012. L'émission, qui met en avant la langue picarde, les traditions de la région et les initiatives de ses habitants, est toujours à l’antenne sur France Bleu Picardie.