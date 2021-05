EN DIRECT - Au parc animalier Sainte-Croix à Rhodes pour les Entretiens de la biodiversité

France Bleu Lorraine à Metz et Nancy, et France Bleu Alsace vous donnent rendez-vous en direct du parc animalier Sainte-Croix à Rhodes les 29 et 30 mai 2021, à l'occasion des Entretiens de la biodiversité, une série de conférences et tables rondes sur les questions environnementales.