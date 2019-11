En direct de Rulantica, pour l'ouverture du nouvel univers aquatique d'Europa-Park

Strasbourg, France

Un subtil cocktail de style scandinave, de paysages nordiques, de conceptions créatives et de scénarios mystiques génère une atmosphère unique et époustouflante au sein de l’univers aquatique Rulantica. Un total de 25 attractions, dont 17 toboggans pour petits et grands, promettent du fun aquatique à l’état pur pour tout un chacun. Au sein de l’espace indoor de 32 600 m² ainsi que dans l’espace outdoor attenant, les amateurs de baignade pourront profiter toute l’année de neufs merveilleux espaces thématiques.

En direct de Rulantica vendredi 29 novembre de 9h à 16h

Europa-Park a ouvert les portes de son nouvel univers au public, ce 28 novembre. France Bleu Alsace est en direct de Rulantica de 9h à 16h ce vendredi 29 novembre avec Isabelle Chalaye, Laure Basterreix et Jean-Brice Tandonnet qui ont mis leur maillot de bain pour vous immerger dans ce nouveau monde aquatique avec leurs invités.

Nous parlerons des attractions et animations avec Fabrice Huck (responsable des opérateurs d´attractions à Rulantica), restauration avec Erick Leroy (responsable de la gastronomie de Rulantica), détente, bien-être avec Marie Caroline Schauer (naturopathe et réflexologue)... et nous recevons également Séverine Delaunay, directrice communication et marketing pour la France et Roland Mack, PDG et propriétaire d´Europa-Park.

De nombreux cadeaux sont mis en jeu tout au long de cette journée spéciale. Pour tenter votre chance, appelez le 0388251515.