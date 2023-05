EN DIRECT - France Bleu Alsace teste les nouveautés du parc de loisirs EuropaPark

François Pinganaud, Laurent Weisskopf et Maxime Dillinger, une équipe de choc pour vous emmener durant trois heures dans les allées du meilleur parc de loisirs et d'attractions, EuropaPark , tout près de chez nous, de l'autre côté de la frontière, à Rust en Allemagne. Plus de 100 attractions et spectacles dans un décor féérique.

ⓘ Publicité

France Bleu Alsace s'installe au coeur du quartier Français de 9h à 12h ce mercredi 10 mai 2023. Nous allons vous faire découvrir le fonctionnement du parc avec ses grands huit, ses attractions aquatiques, ses spectacles... avec pleins de nouveautés pour cette saison 2023.

Nos invités :

9h20 : Anne-Kathrin Tintinger, Senior Brand Manager chez MACK Magic

10h20 : Sébastien Ganzer, responsable réseaux sociaux d’Europa-Park Resort

10h50 : Ludovic Gortva, responsable des cascadeurs équestres de l’arène espagnole

11h20 : Anaïs Bridel, technicienne de maintenance à Rulantica

11h50 : Mathis Gullon, Project Manager chez MACK NeXT

Accrochez-vous ! Et si vous avez peur, vous pouvez profiter des attractions en réalité virtuelle !