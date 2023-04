EN DIRECT VIDEO - Regardez le défilé de la fête des jonquilles 2023 à Gérardmer

Le dimanche 16 avril, la ville de Gérardmer se pare d'or et de vert, les couleurs des jonquilles et mousses qui décorent la trentaine de chars qui vont défiler dans les rues de la "Perle des Vosges". Une fête printanière qui attire des milliers de visiteurs et qui a lieu tous les deux ans.

Vous pouvez également participer au piquage des fleurs sur les chars le jour précédent et jusqu'au bout de la nuit. Des millions de jonquilles sont nécessaires pour décorer les chars. Le traditionnel corso fleuri, accompagné des troupes de majorettes et de formations musicales, partira vers 14h.

La fête des jonquilles en direct vidéo

France Bleu Lorraine avec la complicité de France 3 Grand Est , vous permet de vivre la fête des jonquilles en images, en direct vidéo dès 14h00 ce dimanche 16 avril 2023. Damien Colombo, de France Bleu Lorraine et Anne-Sophie Pierson, de France 3, sont au micro au coeur de l'événement, pour vous plonger dans l'ambiance festive du grand défilé des jonquilles à Gérardmer. Un direct vidéo à retrouver également sur cette page.

France 3 Grand Est vous propose de retrouver un résumé de l'événement dimanche 23 avril 2023 sur son antenne.

Pour vous donner un avant-goût de ce grand rendez-vous festif, retrouvez les images de la dernière édition en 2019 :