EN DIRECT VIDEO - Suivez le défilé de la Saint-Nicolas 2022, à Nancy, avec France 3 Lorraine

Du 18 novembre 2022 au 3 janvier 2023, les fêtes de la Saint-Nicolas battent leur plein à Nancy. Marchés de Noël, patinoire, expositions, grande roue, illuminations, concerts, spectacles, ateliers, animations... pour des moments de magie et d'émerveillement.

Le point d'orgue de ces manifestations, c'est bien sûr le grand défilé de la Saint-Nicolas, le samedi 3 décembre. Cette année, sous le thème de "Verres et lumières", matériau noble, recyclable à l’infini, synonyme de savoir-faire d’exception, symbole de légèreté et de force tout à la fois, jouant sur la transparence et la réflexion, le verre est un incontournable de nos vies depuis des siècles. Les chars déambuleront de la Place Carnot à la Place Stanislas. De quoi émerveiller les yeux des petits et des grands.

Vivez le défilé de la Saint-Nicolas avec France Bleu Lorraine et France 3 Lorraine

France Bleu Lorraine et France 3 Lorraine proposent de vous faire vivre ce moment magique qu'est le défilé de la Saint-Nicolas, en direct et en vidéo. Plus de 50 fanfares et compagnies avec leur costumes et chars imaginaires et fantastiques, leurs installations volantes, poétiques et lumineuses, vont défiler au départ de la place Carnot pour rejoindre l'écrin de la place Stanislas. A la fin du défilé, Saint-Nicolas saluera la foule depuis le balcon de l'Hôtel de Ville.

France 3 Lorraine est au coeur de l'évènement avec ses moyens vidéos pour vous faire vivre en direct la magie de Saint-Nicolas sur les sites internet de France 3 Lorraine et France Bleu Lorraine . Rendez-vous ce samedi 3 décembre à partir de 18h45 ici pour une diffusion en live du défilé, commentée par Aurélie Renard de France 3 et Damien Colombo de France Bleu qui se balade au milieu du public.

Et si vous ratez notre direct, vous pourrez revoir les images ici même en replay ou regarder France 3 Lorraine qui vous propose de revoir les meilleurs moments du défilé sur son antenne le dimanche 4 décembre.

En attendant ce nouveau défilé vous pouvez revisionner le défilé de la Saint -Nicolas 2021 :

