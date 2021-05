EN IMAGES - Au parc Sainte-Croix à Rhodes pour les Entretiens de la biodiversité

France Bleu Lorraine à Metz et Nancy, et France Bleu Alsace sont allés à la rencontre des acteurs de la sauvegarde de la biodiversité au parc Sainte-Croix à Rhodes en Moselle à l'occasion des Entretiens de la biodiversité.

Isabelle Chalaye de France Bleu Alsace, Marc Grandmontagne de France Bleu Lorraine à Metz et Damien Colombo de France Bleu Lorraine à Nancy sont allés à la rencontre des acteurs du Parc Sainte-Croix à Rhodes, qui participent à la protection et la préservation des espèces locales. Pygargue à queue blanche, grand tétras, lynx, ours, loups... autant d'espèces disparues dans nos régions ou en voie d'extinction que vous pourrez découvrir en semi-liberté sur les 120 ha du parc animalier mosellan.

La sauvegarde de la biodiversité est essentielle. Le parc Sainte-Croix organisait ces 29 et 30 mai les Entretiens de la biodiversité, une série de conférences avec des experts environnementaux. Sensibiliser le public aux enjeux de la préservation de la biodiversité, pour Patrice Costa, grand reporter, "un enjeu encore plus important que celui du dérèglement climatique". La protection et la réintroduction, la sensibilisation et l'éducation, les objectifs principaux du parc Sainte-Croix depuis sa création par Liliane et Gérald Singer en 1980, on fait du parc l'écrin idéal pour ces journées dédiées à la nature !

Retour en images

Nos baladeurs sont allés aux quatre coins du parc. Rencontre avec les responsables du parc, les animaux, les personnes qui soutiennent les actions du parc, les soigneurs, tous ceux qui oeuvrent à la sauvegarde de la faune locale ...

Les visiteurs sont ravis, comme la famille de Sophie venue profiter du parc sous le soleil.

Maëlyne, sa maman Sophie et son papa Thierry venus de Baccarat au parc Sainte-Croix © Radio France - Frédéric Belot

Hélène Gateau est vétérinaire et anime des émissions télé sur les animaux. Elle est une habituée du parc Sainte-Croix et est donc logiquement venu soutenir ces rencontres de la biodiversité, à l'invitation de Pierre Singer, co-directeur du parc.

Le lynx est un des animaux préféré des visiteurs. Marc voulait forcément les voir de près, surtout que la famille lynx s'est agrandie il y a peu.

Les ratons laveurs, encore des animaux choupinous ! Ils sont en plein repas. Ce sont des animaux très curieux et téméraires qui aiment la compagnie... même des moufettes.

Aujourd'hui c'est à vous d'aller soutenir les actions du Parc Sainte-Croix et découvrir la faune de nos régions. Il est ouvert au public depuis ce 22 mai avec une jauge réduite. Achetez vos billets sur le site internet du parc.