EN IMAGES - Isère : la 46ème Coupe Icare, c'était ce weekend

La 46ème Coupe Icare s'est achevée ce dimanche à Saint-Hilaire et à Lumbin. Il s'agit par ailleurs de la dernière édition en quatre jours. Son président et fondateur a annoncé que l'année prochaine, les festivités dureront toute une semaine.

Saint-Hilaire-du-Touvet, France

Les habitués ont eu l'impression de croiser moins de monde à Saint-Hilaire-du-Touvet ce weekend, pour la 46ème édition de la Coupe Icare. La météo était annoncée mauvaise ; finalement, le grand événement annuel du vol libre a bénéficié d'un temps plutôt clément.

La Coupe Icare avait réuni plus de 90 000 personnes en 2018. La fréquentation pour l'édition 2019 n'est pas encore connue. © Radio France - Benjamin Bourgine

L'année prochaine, la Coupe Icare durera non pas quatre jours, comme depuis presque trente ans, mais toute une semaine, du dimanche au dimanche, comme l'a annoncé son président et fondateur Daniel Raibon-Pernoud. "On sort le festival du film de la manifestation, où il est complètement noyé" explique-t-il, en faisant référence aux Icares du cinéma. Ils commenceront le dimanche, tandis que le salon des professionnels du vol libre lui démarrera le jeudi. L'autre objectif est d'alléger le programme des pilotes : "on en fait trop en trois jours, on va retrouver cinq jours plus conviviaux pour les pilotes."