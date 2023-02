EN IMAGES - L'Alsace au Salon de l'agriculture 2023

Le grand rendez-vous de l'agriculture a démarré ce 25 février à Paris. Evidemment, ce sont les animaux, les grandes stars de ce rendez-vous annuel, et l'Alsace est très bien représentée. Caroline et Pierre sont allés à la rencontre des éleveurs de notre région qui ont fait le déplacement pour montrer leur savoir-faire. Place aux vaches et chevaux !

Florent Campello, de l'EARL du Rothenbach à Mittlach, élevage de vaches Vosgiennes

Thomas Lehmann et Mathilde, élevage de chevaux de la Forge à Mothern

Olivier Wilt, éleveur de vaches Holstein à Dachstein

Michel et Marine Van Simmertier, éleveurs de vaches Salers, propriétaires d'Ovalie, la star du Salon 2023

En direct du salon de l'agriculture 2023 avec France Bleu Alsace © Radio France - Pierre Nuss

