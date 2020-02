EN IMAGES - La Bourgogne Franche-Comté au Salon de l'Agriculture

Vous avez encore jusqu'au 1er mars prochain pour découvrir votre région, ses éleveurs, ses producteurs, au Salon de l'agriculture 2020 à Paris. Maxime s'est promené pour France Bleu dans les allées de l'espace Bourgogne Franche-Comté à la rencontre des représentants de nos campagnes présents au salon.

Certains viennent ici depuis de nombreuses années pour faire découvrir leurs produits et leur savoir-faire au public. Julien Maire de la fromagerie des Suchaux est là avec l'incontournable comté. Dominique Coppin vient promouvoir les produits des Ruchers du Morvan depuis 42 ans à Paris. Les entreprises, spécialisées dans les équipements agricoles, comme Agriest implantée à Scey-sur-Saône, en profitent pour faire la démonstration des accessoires pour le bien-être animal qu'ils produisent. C'est également l'endroit idéal pour faire la promotion du patrimoine et des atouts touristiques des régions.

La Bourgogne Franche-Comté au Salon de l'agriculture 2020 © Radio France - Maxime Abadie

Mais, il est certain que les stars de la région Bourgogne Franche-Comté, ce sont les vaches. Charolaises et montbéliardes se disputent les médailles, le graal de tout éleveur. Alain Bergey, éleveur à La Rochelle, en espère bien une pour Merveille, sa plus belle vache montbéliarde dont il est très fier.