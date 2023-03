EN IMAGES - La cérémonie du palmarès du guide Michelin 2023

France Bleu Alsace vous a proposé une émission spéciale en direct du Palais des congrès de 9h à 12h pour l'annonce du palmarès du guide Michelin 2023. François Pinganaud, Laurent Weisskopf et Thierry Kallo vous ont fait vivre en direct, la montée de la tension jusqu'à l'annonce des primés. Joie pour certains, déception pour d'autres !

Trois restaurants alsaciens obtiennent une première étoile, "de:ja" à Strasbourg, "Enfin" à Barr et "le Relais de la Poste" à La Wantzenau, Cyril Kocher du restaurant Thierry Schwartz à Obernai obtient le prix de la sommellerie 2023. Pas de nouveau deux étoiles, ni de trois étoiles !

Lancement de la cérémonie à 10h avec Frédéric Bierry, Président de la Collectivité européenne d'Alsace (CeA) et un mot d'Emmanuel Macron.

Le meilleur de la cérémonie du Michelin en images

frédéric Bierry, Président de la CeA et Nicolas Stamm, chef de la Fourchette des Ducs à Obernai, à l'imitiative de la cérémonie du Michelin à Strasbourg © Radio France - François Pinganaud

"On a candidaté pour accueillir le Michelin chez nous, l'Alsace est une terre de gatronomie, il est important qu'elle soit valorisée..." - Frédéric Bierry.

Le premier primé alsacien : Cyril Kocher d'Obernai

Cyril Kocher, du restaurant Thierry Schwartz - Le restaurant à Obernai (Une étoile et une étoile verte) est nommé Prix de la sommellerie 2023. Il se définit comme "touriste du vin", sans le chef et le vigneron, il ne peut pas travailler.

Cyril Kocher, du restaurant Thierry Schwartz à Obernai, Prix Michelin de la sommellerie 2023 © Radio France - François Pinganaud

Trois nouveaux étoilés en Alsace !

39 nouvelles Une étoile, dont trois en Alsace ! Les restaurants "de:ja" à Strasbourg, "Enfin" à Barr et "le Relais de la Poste" à La Wantzenau obtiennent leur première étoile.

Palmarès Michelin 2023 : les nouveaux Une étoile © Radio France - François Pinganaud

De jeunes collégiens ont été invités à la cérémonie, dont Léon, 13 ans, en option hôtellerie au collège Frison-Roche à La Broque. C'est une chance exceptionnelle d'être invité, de croiser de grands chefs.

Laurent Weisskopf avec Léon, jeune collégien © Radio France - François Pinganaud

Aurélie Collomb-Clerc, cheffe pâtissière du Restaurant Flocons de Sel à Megève depuis 6 ans, elle a baigné dans la pâtisserie alsacienne avec sa grand-mère. Elle a reçu le prix Passion Dessert 2023 des mains de Christine Ferber.

Aurélie Collomb-Clerc, cheffe pâtissière du Restaurant Flocons de Sel à Megève, promotion Passion Dessert © Radio France - François Pinganaud

Mallory Gabsi a été demi-finaliste de Top chef. Il a ouvert son restaurant le "Mallory Gabsi" à Paris il y a peine un an. C'est un belle récompense que ce prix du jeune chef et cette première étoile !

Mallory Gabsi, du restaurant parisien du même nom, Prix Michelin du jeune chef 2023 © Radio France - François Pinganaud

Georgina Viou, cheffe du restaurant le Rouge à Nîmes depuis 2021, obtient sa première étoile. Elle intègre dans ses plats, des touches africaines, du Bénin son pays d'origine.

Georgina Viou, du restaurant le Rouge à Nîmes, première étoile Michelin 2023 © Radio France - François Pinganaud

Au micro également Frédéric Rouen, directeur de salle du restaurant l'Alter-Natives à Béziers qui a reçu le Prix du service, Cyril Attrazic et son épouse du restaurant Cyril Attrazic à Aumont-Aubrac, deuxième étoile et une étoile verte, et Romain Meder, du restaurant les chemins-Domaine de Primard à Gainville, une étoile et une étoile verte.