EN IMAGES - Le congrès national des sapeurs-pompiers est à Toulouse

France Bleu Occitanie était ce jeudi 5 octobre au congrès national des sapeurs-pompiers, qui se déroule cette année à Toulouse, sur les allées Jules Guesde et au MEETT, à Aussonne. Nous étions en direct, de 9 heures à midi, avec Laure Basterreix, Alban Forlot et Sébastien Brethenou, depuis notre studio installé dans le kiosque du Grand Rond.

Au-dessus de la mêlée avec Vincent, pompier aveyronnais, depuis le kiosque du Grand Rond, à Toulouse. © Radio France

Un exercice de désincarcération et de sauvetage aux victimes d'un accident de la route. © Radio France

Laure Basterreix aux côtés de la capitaine Vanessa Godfroy, cheffe de service au SDIS 31. © Radio France

Plus de 80.000 visiteurs, 3.000 participants et 500 exposants sont attendus durant les cinq jours du congrès . L'accès au congrès, sur les allées Jules Guesde et au Grand Rond, comme au MEETT, est gratuit. Des animations, des conférences, et des ateliers pour apprendre notamment à manipuler un extincteur, ou à passer un message d'alerte aux secours, sont organisés.

Des élèves du quartier Jolimont sont venus se prêter au jeu de l'interview avec Laure Basterreix. © Radio France

Notre animateur Sébastien Brethenou avec la mascotte du congrès national des sapeurs-pompiers de France © Radio France

