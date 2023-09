EN IMAGES - On cuisine en direct au Marché couvert de Metz

La tournée des marchés France Bleu au marché couvert de Metz avec Denis Guyon et Marc Grandmontagne

France Bleu, en partenariat avec Domitys , crée l'événement et organise sa tournée des marchés, du 20 septembre au 22 octobre 2023 pour mettre en valeur les circuits courts et les savoir-faire locaux. A chaque étape, rendez-vous avec nos équipes au cœur du marché, avec un studio et une cuisine pour 2h d'émission en direct.

ⓘ Publicité

Ce mercredi 2O septembre, c'est le marché couvert de Metz qui est à l'honneur. Marc Grandmontagne, accompagné du chef Denis Guyon, de l'Auberge du Gros à Landremont**, avait un défi à relever : faire les courses au marché, avec un budget de 30 euros, puis cuisiner un menu entrée-plat-dessert pour 6 personnes.

Le chef Denis Guyon a choisi de cuisiner un gaspacho au chèvre et crevettes, un émincé de veau aux champignons avec écrasée de pommes de terre et une banane flambée !

loading