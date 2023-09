EN IMAGES - On cuisine en direct du marché de Vandoeuvre avec le chef Morgan Fady

France Bleu, en partenariat avec Domitys , crée l'événement et organise sa tournée des marchés, du 20 septembre au 22 octobre 2023 pour mettre en valeur les circuits courts et les savoir-faire locaux. A chaque étape, rendez-vous avec nos équipes au cœur du marché, avec un studio et une cuisine pour 2h d'émission en direct.

Ce dimanche 24 septembre, France Bleu Sud Lorraine vous a donné rendez-vous au coeur du marché de Vandoeuvre, avec Damien Colombo, et Morgan fady, chef du restaurant "L'Imprimerie" à Fontenoy-la-Joûte : leur défi, faire le marché avec 30 euros et cuisiner un menu complet, entrée-plat-dessert, pour 2 personnes.

Le chef vous a proposé : en entrée : haricots verts, moules et basilic, en plat : maquereau, betteraves et framboises, en dessert : des figues avec fromage de chèvre et miel.

Retour en images sur ce défi réalisé en une heure et quart par Damien et Morgan, et le public a apprécié les plats ! Tout a disparu !

