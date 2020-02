VIDEOS et PHOTOS - Pauline et Siméon, étudiants à Valdoie, découvrent le Salon de l'agriculture

Nous vous proposons une visite un peu spéciale du Salon de l'agriculture 2020. France Bleu Belfort Montbéliard a accompagné deux étudiants en BTS Aménagement paysager du Lycée professionnel agricole Lucien Quelet de Valdoie, pour leur première découverte de la grand messe agricole parisienne. Siméon Dumont et Pauline Mercier sont nos reporters amateurs d'une journée.

Ils sont deux passionnés d’agriculture et de tout ce qui tourne autour, et avec le micro France Bleu , ils vont se balader pour nous dans les allées de la plus grande foire agricole de France. Interviews, impressions et rencontres au cœur du plus grand marché de produits du terroir français. Une journée qui démarre avec les moutons.

Une journée au Salon de l'agriculture avec Pauline et Siméon

8h10 : nous retrouvons Siméon, dans la hall 1, le hall principal, avec un éleveur médiatique que vous avez forcément vu à la télé en compagnie des hommes politiques en visite. Jean-Marie Goujat est le propriétaire de Idéale, la vache égérie de la race charolaise. Et bien sûr, Pauline et Siméon sont allés la voir en vrai et en vidéo pour vous.

Jean-Marie Goujat, éléveur de charolais, passionné de cette race Copier

9h20 : les préparatifs du concours "Label Rouge" avec Siméon. Jean-Pierre Bonnet, éleveur de limousines près de Limoges et membre du jury "boeuf Label Rouge" nous explique comment on détermine la qualité de la viande. Et Pauline et Siméon nous présentent quelques belles vaches à viande en vidéo.

Jean-Pierre Bonnet, éleveur de limousines près de Limoges Copier

9h30 : Pauline vient de quitter le hall des animaux. Elle rencontre Christophe qui pratique l'agriculture de conservation des sols. C'est une agriculture qui se base sur le non travail des sols, la couverture, la rotation et la diversité des espèces. Il a une technique surprenante pour vérifier la qualité des sols : il enterre des slips !

Christophe pratique l'agriculture de conservation des sols Copier

10h50 : nouvelle rencontre avec Siméon. Alain est vétérinaire dans la Loire. Il s'occupe des soins aux animaux sur le Salon et réconforte les éleveurs un peu stressés. Les vaches sont souvent elles aussi stressées ou malades.

Alain est vétérinaire depuis une vingtaine d'année au Salon de l'agriculture Copier

Alain, vétérinaire au Salon de l'agriculture au micro de Siméon © Radio France - Jérôme Laithier

11h30 : Siméon a rencontré Gilles qui a une manière bien à lui de partager sa passion de la terre et de l'agriculture. Chaque samedi, il poste une vidéo sur sa ferme, sur son travail, sur sa chaîne YouTube. Il souhaite transmettre et communiquer directement sa vie d'agriculteur à un public très large. Une façon de donner une autre image du métier.

12h50 : Pauline nous fait découvrir l'univers des chevaux avec la préparation d'un concours de chevaux normands. Un des jury nous explique les critères pour la sélection des futurs médaillés.

L'organisation des concours de chevaux de traits Copier

16h15 : Siméon a croisé dans les allées du salon une ancienne vedette du petit écran, si je vous dit Stade 2, Tour de France ? Gérard Holtz anime au Salon de l'agriculture le concours des plus belles vaches à viande. C'est une fierté et c'est un bel apprentissage pour lui.

Gérard Holtz participe à la sélection du concours de la plus belle vache Copier

18h10 : Siméon à la rencontre des éleveurs francs-comtois. Il est avec un fils d'éleveur qui surveille et prépare les vaches montbéliardes pour les concours.

Le quartier des montbéliardes avec un fils d'éleveur Copier

Pauline et Siméon au Salon de l'agriculture 2020 © Radio France - Jérôme Laithier

18h20 : Pauline et Siméon sont dans leur univers en tant qu’étudiants en paysagisme, en compagnie de paysagistes sur un magnifique stand, celui de l'UNEP. Elagage, plantations, aménagement paysager, luminaires, bassins, piscines... le travail du paysagiste est très large.

Le travail du paysagiste avec un bénévole de l'UNEP Copier

Un grand merci à Pauline et Siméon !