EN LIVE - Noël en Alsace avec Claudio Capeo

Rendez-vous dimanche 13 décembre à 18h30 pour Noël en Alsace, le live ! A voir en direct sur la page Facebook de Visit.Alsace et de France Bleu Alsace.

Cette année, plus que jamais, toute l'Alsace se mobilise pour continuer à faire vivre la magie de Noël.

Une ambiance unique, des valeurs séculaires et des marchés de Noël légendaires. Noël en Alsace est plus qu’une période ; c’est un véritable état d’esprit fondé sur le partage et l’authenticité.

C'est toute cette magie propre à notre territoire que souhaite retranscrire, l'ensemble des acteurs du tourisme alsaciens, dans une émission spéciale. Rendez-vous dimanche 13 décembre 2020 à 18h30 pour Noël en Alsace, le live ! En invité spécial, Claudio Capéo, à l’occasion de la sortie de son dernier album, l’artiste alsacien interpréta son titre «E pense a te».

Une émission spéciale en live facebook ce dimanche 13 décembre

Noël en Alsace, le live ! Un bout d’Alsace à découvrir en ligne sur la page Facebook de VisiteAlsace pour continuer de rêver depuis chez soi, et sur la page Facebook de France Bleu Alsace.