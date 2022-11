Ennio Morricone l'hommage officiel, le 6 décembre à l'Accor Arena

Un compositeur légendaire

Disparu le 6 juillet 2020 à l'âge de 91 ans, Ennio Morricone est considéré comme l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle, tous genres confondus. Plus de 500 bandes originales composent son œuvre parmi lesquelles : Pour une poignée de dollars (1964), Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone (1968), Le Clan des Siciliens d’Henri Verneuil (1969), The Thing de John Carpenter (1982), Once Upon a Time in America (1984), Mission de Roland Joffé (1986), Les Huit Salopards de Quentin Tarantino (2016)...

ⓘ Publicité

Ennio Morricone / MUTHMEDIA GMBG

Un concert hommage exceptionnel

Après son retrait de la scène en 2019, Ennio Morricone a commencé à travailler sur un spectacle qu’il souhaitait laisser en héritage et dont il finalisa les détails avant son décès. Sous la baguette de son fils Andrea Morricone, les solistes de longue date du Maestro seront présents aux côtés d’un orchestre symphonique et d’un chœur. Un hommage vibrant à ce compositeur légendaire.

Une expérience exceptionnelle et émouvante à vivre le 6 décembre 2022 à l’Accor Arena à Paris.

Réservations sur le site de Gérard Drouot Productions.