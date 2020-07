Esperanza de "Yvan le Bolloc’h & ma guitare", tout l'été sur France Bleu Gard Lozère

"L'appel de la musique gitane est irrésistible... Et si comme le dit la sagesse populaire : l'espoir fait vivre, alors ESPERANZA vous fera chanter, parole de finistérien!" (Yvan Le Bolloc'h)

On connait l'amour très ancien d'Yvan Le Bolloc’h pour la musique gitane,matérialisée il y a déjà 13 ans par son groupe "Ma guitare s’appelle reviens". Le groupe a un peu changé de nom et s'appelle désormais "Yvan le Bolloc’h & ma guitare" mais l'esprit flamenco, l'énergie et la motivation sont inchangés.

Le 4ème album de "Yvan le Bolloc’h & ma guitare" arrive : Esperanza, c'est son nom, verra le jour en 2021 et c'est une très bonne nouvelle.

Esperanza, le nouveau single de Yvan le Bolloc’h & ma guitare est à écouter tout l'été sur France Bleu Gard Lozère

Comme les précédents, c'est un disque de rumba flamenca, cette variété de flamenco rythmée en quatre temps aux influences plus que diverses .(Gypsy Kings, La Niña Pastori, Sabor de gracia ou encore Los Banis,Tekameli).

Esperanza, enregistré à Sérignan, près de Béziers, ce sont dix morceaux riches de toutes ces influences .

Esperanza, c’est la beauté des petits riens et des gestes anodins, un album plein de joie et d'espoir.

