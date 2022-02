Et si la Meilleure boulangerie de France était en Gironde ?

Chaque saison, M6 fait craquer le cœur des Français avec son émission, la Meilleure boulangerie de France. Pour sa neuvième saison, la chaîne n’a pas changé sa recette lui permettant de réunir en moyenne 2,25 millions de téléspectateurs. Ainsi depuis le lundi 10 janvier, l’odeur du pain chaud est de mise dès 18h40 pour cette émission dédiée au savoir-faire des boulangers en France. Le principe : 1 semaine, 1 région, 2 boulangeries s’affrontent chaque jour du lundi au vendredi. Au terme de la semaine, un vainqueur est désigné pour représenter sa région lors de la grande finale nationale.

La Gironde à l’honneur de la Meilleure boulangerie de France

A l’occasion de cette nouvelle saison, l’émission poursuit son tour de France passant par 13 régions (soit 130 boulangeries participantes) et s’offre une halte en Nouvelle-Aquitaine. Du lundi 28 février au vendredi 4 mars, c’est donc les boulangers du sud-ouest qui voient débarquer le jury composé de Bruno Cormerais, Merouan Bounekraf et Norbert Tarayre. Parmi les prétendants à la victoire, quatre boulangeries girondines.

Deux matches girondins au programme !

La compétition démarre fort ce lundi 28 février pour le premier match de la semaine en Gironde. La Meilleure boulangerie de France s’arrête ainsi à Bordeaux et à Bourg pour la première halte de la semaine. Le duel de lundi oppose l'établissement bordelais "De la farine et des mains" à la boulangerie Grandjean à Bourg où Rémy et Adeline sont installés depuis 2011. Titulaire d'un CAP pâtisserie, chocolaterie, glacerie et après avoir fait ses armes chez un MOF (meilleur ouvrier de France), Rémy a remporté différents concours dont la crème des pâtissiers en 2017. Un sacré concurrent !

L'équipe de la boulangerie pâtisserie Grandjean à Bourg - boulangerie pâtisserie Grandjean

Face à l'établissement de Rémy et Adeline, Florent et Claire de la boulangerie "De la farine et des mains". C'est l'histoire d'une rencontre qui nous régale depuis 6 ans. De leurs débuts à la maison Sens à Gradignan à leur installation, ils n'ont pas chômé . Chez eux, tout est fait maison et labellisé bio depuis peu.

Florent et Claire de la boulangerie "De la farine et des mains"à Bordeaux

2ème rendez-vous en Gironde : mercredi 2 mars

Le second rendez-vous pour les boulangers girondins est attendu mercredi 2 mars entre la boulangerie "Pain Bassin" à la Teste de Buch et "le fils des artisans" à Pessac. Un duel là aussi très relevé avec d'un côté Hugo et Pierre qui ont passé le concours des meilleurs apprentis de France et leur concept innovant de boulangerie productrice pour d'autres structures.

Pain Bassin participe à l'émission la Meilleure boulangerie de France sur M6

Le duo du Bassin s'imposera-t-il face à Jamel et Emilie installés à Pessac depuis 3 ans "Le fils des artisans". Jamel a déjà participé à l'émission en tant que binôme avec la boulangerie Dupain (Paris). Pressenti l'année dernière pour faire ce concours, ils ont estimé ne pas être prêts. Cette année tous les feux sont au vert !

Les pains de la boulangerie le Fils des artisans à Pessac feront-ils craquer le jury de l'émission d'M6 ?

Les résultats annoncés depuis le Château Smith Haut Laffite

Une boulangerie girondine aura-t-elle la chance de représenter la Nouvelle-Aquitaine lors de la finale nationale ? Fin du suspens, délibération du jury et annonce des résultats à Martillac au Château Smith Haut Laffite !

Suivez les aventures de nos boulangers girondins du lundi 28 février au vendredi 4 mars pour la Meilleure boulangerie de France sur M6, une émission en partenariat avec France Bleu.