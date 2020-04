Jérémy Kiener est illusionniste, et en période de confinement il continu de s’entraîner quotidiennement pour garder son art à son summum. Il réalise des tours à vous rendre fou. Passionné et talentueux, il travail et attend des jours meilleurs pour nous faire plaisir et voyager dans son univers.

Et si on prenait des nouvelles : d'un vrai magicien, Jérémy Kiener.

.Remontons le temps et installons nous en 1983. Jérémy Kiener à 6 ans et ses parents lui offre un coffret de magie. A cette époque personne, ni même lui, ne sait que 14 ans plus tard Jérémy en fera son métier. Aujourd'hui à 43 ans, il brille sur scène, en close-up (ses tours de magie que l'on fait à quelques centimètres de vos yeux) ou à travers le mentalisme. Installé à Thionville il rayonne sur le Grand Est auprès de particuliers, des administrations, des collectivités, des entreprises et toutes les semaines dans certains restaurants de la région (Notamment le dimanche midi au Moulins Bleus à Saint-Julien-lès-Metz, et le mardi soir au Moulins Bleus de Thionville). Il est totalement passionné et passionnant.

Cartes de magie © Getty

Nous sommes en 2020 et Jérémy est confiné a son domicile, et même si il est très très fort sa baguette (pour le moment) n'a pas réussi à faire disparaître cette mesure. Outre le crève cœur de ne pas se produire sur scène en ce moment, Jérémy ne rentre plus d'argent, comme ses collègues prestidigitateur. Alors inexorablement il travail ses tours. Certaines créations prennent tournures, les tours qu'il invente seront bientôt, il l’espère, présenter auprès de son public.

Tour de magie © Getty

Son tour le plus impressionnant du moment, vous donnez les numéros du Loto. Faut le voir pour le croire ... Tout ça reste magique évidement !

Voici une petite mise en bouche avant de retrouver Jérémy le magicien très bientôt