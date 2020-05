Et si on prenait des nouvelles : Du parc Pokeyland.

Nicolas Poquet dirige le parc Pokeyland et il travaille d'arrache pieds avec son équipe réduite pour vous accueillir dans les meilleurs conditions et dès que possible. Il a bon espoir de vous retrouvez Mi Juin, début Juillet selon les décisions gouvernementales. Le parc de 60 hectares doit continuer d'être entretenu, et même si une partie de l'équipe est en chômage partiel, la vie continue au parc Pokeyland. D'ailleurs 350000 euros ont été investis pour étoffer l'offre du parc.

Car la vocation du parc Pokeyland c'est de vous proposer de nombreuses activités à pratiquer en famille ou entre amis et à vous inviter à découvrir la nature d’une manière inédite et originale !

Pokeyland © Getty

Cinq nouveautés seront à découvrir dès l'ouverture du parc :

BUMPER BOATS : avec ces “bateaux-tamponneurs” vous vous amuserez avec vos proches sur l’eau ! 100% fun !

PARCOURS TYROLIENNE : vous avez toujours rêvé de voler dans les airs ? Avec notre parcours unique en Moselle, vous vivrez le grand frisson !

BALADE PIEDS NUS : Vous découvrirez la nature sous un autre angle et explorerez le sentier sensoriel. Vous Partagerez un moment inédit et vous mettrez vos sens au défi !

PISTE DE TUBING : 80 mètres de descente en bouée... De la glisse à partager sans modération pour petits et grands !

ARCHERY TAG : 2 équipes, 5 spots sur la cible adverse et des concurrents à toucher pour gagner ! C’est nouveau, amusant et c’est à coté de chez vous !

Nouveaux tarifs

Il existe toujours le tarif à la journée, mais aussi, et c'est nouveau, des tarifs à la carte : Choisissez votre activité et composez votre aventure !

Toute l'équipe vous dit : A TRÈS BIENTÔT