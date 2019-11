Et si on prenait les chemins ruraux et on allait voir les arbres

Véritable vitrine de l’engagement des acteurs locaux et de la région Hauts-de-France en faveur de la forêt et des chemins ruraux depuis plusieurs années, et fort de son succès populaire, le Festival de l’arbre et des chemins ruraux revient cette année du 23 novembre au 15 décembre 2019, puis du 16 mai au 7 juin 2020.

Cet événement propose durant trois semaines des manifestations ludiques et pédagogiques destinées au grand public (sportives, culturelles, environnementales, plantations…). L’arbre, les forêts et les chemins ruraux sont des éléments parmi les plus précieux du patrimoine forestier et rural de notre région ; le Festival de l’arbre et des chemins ruraux est aussi une occasion de sensibiliser à leur protection.

L’un des plus beaux endroits de notre région célèbre l’Arbre. Le territoire des 7 vallées /Montreuillois et Ternois vous propose le Festival de l’Arbre et des chemins ruraux pour se rapprocher de la nature.

L’Espace Actions Nature Ternois 7 Vallées animé par le CPIE Val d’Authie et le PETR Ternois 7 Vallées organise plusieurs manifestations en partenariat avec les communes de Ligny-sur-Canche, Noeux-les-Auxi, Boubers-sur-Canche, les communautés de communes du Ternois et des 7 Vallées, la Maison Familiale et Rurale de Rollancourt, la Maison Familiale et Rurale de Marconne, les GEDA et la Chambre d’Agriculture Nord-Pas de Calais pour cette nouvelle édition du Festival de l’Arbre sur le Ternois et les 7 Vallées.

Un programme riche et varié avec une dizaine de manifestations gratuites sur 7 communes du territoire est proposé, avec à l’affiche, 2 balades nature et découverte, 3 ateliers ludiques, 3 chantiers participatifs, 1 exposition et l’opération « Plantons un arbre à l’école ».

Vous pouvez demander le programme complet au CPIE Val d’Authie et à l’Office de tourisme 7 Vallées Ternois ou le retrouver sur le site internet cpie-authie.org ou sur la page Facebook du CPIE Val d’Authie.

Le Programme :

Balades Nature

Ligny-sur-Canche

Samedi 23/11 de 9h30 à 11h

« A la découverte de nos arbres. » Balade puis découverte des arbres plantés sur la commune avec explication de l’employé municipal.

Rendez-vous place municipale Rue du Moulin

Renseignements :

Commune de Ligny-sur-Canche et association «la linoise»

06 74 76 45 73

mairie.ligny-sur-canche@wanadoo.fr

Huby-Saint-Leu

Mercredi 27/11 de 14h à 16h30

Balade et découverte

Accompagné d’un GNPV du CPIE Val d’Authie, partez à la découverte du parc arboré datant du 19ème siècle du manoir de la Canche.

Rendez-vous au parking du manoir de la Canche 30 rue Fernand Lemercier

Inscription obligatoire :

CPIE Val d’Authie - 03 21 04 05 79

contact@cpie-authie.org

Marconne

Mardi 10/12 de 14h à 17h

«Abr’acadabranche» : la vie mystérieuse de la forêt

Venez découvrir notre joli parc arboré à travers différentes animations sur la vie et les êtres mystérieux de la forêt.

Rendez-vous à la MFR 8, Fond de Mouriez

Inscription obligatoire :

MFR de Marconne

03 21 06 50 57

mfr.marconne@mfr.asso.fr

Animations

Boubers-sur-Canche

Mercredi 04/12 de 14h à 16h30

Atelier bricolage

Avec la participation de l’association Familles Rurales, venez réaliser des objets de décoration sur les thèmes de l’hiver et de Noël avec des éléments naturels provenant de la forêt.

Rendez-vous à la salle municipale de la Mairie 21, rue du Bourg

Inscription obligatoire :

CPIE Val d’Authie - 03 21 04 05 79

contact@cpie-authie.org

Auxi-le-Chateau

Mercredi 11/12 de 14h à 16h30

Animation nature

Grâce à des ateliers de découverte du monde des arbres, l’exposition «les faces cachées de la forêt» vous livrera tous ses secrets.

Rendez-vous au CPIE Val d’Authie 25, rue Vermaelen

Inscription obligatoire :

CPIE Val d’Authie - 03 21 04 05 79

contact@cpie-authie.org

Chantiers de plantations

Noeux-les-Auxi

Mardi 26/11 de 13h45 à 16h45 et Mardi 3/12 de 13h45 à 16h45

On plante à Noeux

Plantation citoyenne organisée par la commune et l’école de Noeux-les-Auxi avec la participation des élèves.

Rendez-vous à l’école 7 Place de la Mairie

Renseignements :

CPIE Val d’Authie - 03 21 04 05 79

contact@cpie-authie.org

Maisnil

Jeudi 5/12 de 9h30 à 12h

Chantier agroécologie

Encadré par la MFR de Rollancourt et le CPIE Val d’Authie, venez participer à la plantation de haies champêtres chez un agriculteur du territoire et découvrir leurs utilités pour l’agriculture.

Lieu précisé lors de l’inscription

Inscription obligatoire :

CPIE Val d’Authie - 03 21 04 05 79 contact@cpie-authie.org

Expositions

Auxi-le-Chateau

Du mardi 10/12 au vendredi 13/12

Horaires d’ouverture du CPIE Val d’Authie

Les faces cachées de la forêt

Venez découvrir ce qui se cache sous nos arbres... A travers l’histoire de la forêt, vous apprendrez que les forêts ne sont pas faites que d’hommes, d’arbres et de bois ! Exposition conçue par le CPIE Val d’Authie et la Maison du Bois.

Rendez-vous au CPIE Val d’Authie 25, rue Vermaelen

Renseignements :

CPIE Val d’Authie - 03 21 04 05 79

contact@cpie-authie.org

Plantons

un arbre à l’école

Pour les écoles primaires du Ternois et des 7 Vallées, nous proposons une action intitulée «Plantons un arbre à l’école». Le principe est simple, nous donnons pour les écoles ayant réservé (avant le 5 novembre) un arbre à planter dans la cour ou sur un terrain communal. En préambule de la plantation, une animation interactive sera fournie par mail sur le thème de l’arbre et de sa biologie (comment il vit, ses différentes parties…). On y explique aussi comment planter un arbre dans les règles de l’art.

Ce Festival de l’Arbre englobe la date du 25 novembre, la Sainte-Catherine, jour connu de tous pour les plantations :

« à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine ». On invite donc à la plantation de ces arbres lors de cette période, du 28/11 au 3/12. Grâce à cette action, les enfants seront sensibilisés à la connaissance et au respect des arbres. Par leur acte de plantation, ils deviennent les parrains et marraines des végétaux plantés.

Infos + ICI hautsdefrance.fr/categorie/dossiers/festival-de-larbre