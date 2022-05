Et si on se rencontrait en direct à la Foire Comtoise ?

La radio en réalité et en direct !

Du direct et bien plus encore !

Le plateau France Bleu Besançon s’installe à la Foire Comtoise et permet de faire de nombreux directs auxquels tout le monde peut assister une fois sur place.

Le week-end retrouvez en direct à la Foire Laure Porthé de 11h à 12h30.

Du lundi au vendredi, assistez à l’Happy Hour de Thierry Eme qui promet d’être incroyable avec de nombreux invités. France Bleu Besançon mêle invités stars et exposants pour vous faire vivre l’événement à fond ! Voici un avant goût de ce qui vous attend : Nicolas Fleury, champion du monde de VTT en Andorre en catégorie junior, Lisa Dann, finaliste d’Incroyable Talent, la chanteuse bisontine Ecco et Ibou Sarr, danseur, musicien et chorégraphe seront les invités de l’émission entre 16h et 19h.

Le jeudi et vendredi, c’est Cyril Seguin qui est en direct de la foire de 9h30 à 12h pour vous faire vibrer avec de bons produits régionaux dans Côté Saveurs et de nombreux cadeaux à gagner dans Côté Jeu !

Des animations France Bleu toujours plus fantastique !

France Bleu Besançon ne s’arrête pas aux directs ! De nombreuses animations vous sont proposées tout au long de l’événement.

Samedi 21 mai, Orange vous propose une immersion en réalité virtuelle dans le chantier de Notre Dame de Paris de 14h à 19h.

Dimanche 22 mai, France 3 Franche-Comté vous invite à venir participer à son grand jeu de Quizz sur tablette !

Lundi 23 mai, Doubs Directs vous fait découvrir notre belle région avec son atelier de dégustation de produits locaux de 10h à 16h. Et si vous n’êtes pas sur place lundi, le GPPR prend la relève sur les dégustations du lundi au vendredi de 12h à 14h.

Mardi 24 mai, découvrez les attractions touristiques disponible dans notre département du Jura.

Mercredi 25 mai, c'est le département de la Haute-Saône qui est à l'honneur sur le plateau France Bleu Besançon.

Jeudi 26 mai, Cyril et Pol vous initie à la radio de 14h à 16h. L’opportunité de découvrir les coulisses de votre radio préférée et de prendre le micro ! A vous le studio !

Vendredi 27 mai, parce que France Bleu Besançon veut permettre à tous d’y participer, l’atelier radio revient à la même heure !

À partir de 19h venez vous casser la voix en participant au karaoké organisé par votre radio !

Samedi 28 mai, Orange vous présente sa Maison Connectée de 14h à 19h.

Dimanche 29 mai, toute l’équipe de France Bleu Besançon est au complet pour vous rencontrer ! Retrouvez-les de 14h à 19h pour une séance de rencontres, de bavardages et de dédicaces !

Des cadeaux à gogo !

Oui, oui, vous avez bien lu ! France Bleu Besançon vous offre des centaines de cadeaux : chapeaux de paille, montres, stylos 4 couleurs, boîtes à goûter, porte-clés, housses de selle à vélo, écouteurs Bluetooth et bien plus encore !

Pour jouer, c’est simple ! Il vous suffit de flasher le QR code présent sur le stand et de gratter ! En tentant de gagner les cadeaux vous êtes instantanément inscrit pour le grand tirage au sort vous permettant de remporter le vélo électrique.

France Bleu Besançon et Mycycle vous offre un vélo éléctrique !

Des réseaux sociaux on fire !

Les réseaux sociaux seront actifs toute la durée de la Foire sur Instagram et Facebook. On partagera tous les moments forts avec des réels et vous pourrez suivre nos aventures tous les jours dans les storys.

Pour partager avec nous ses moments inoubliables, suivez-nous sur les réseaux, sur le compte de France Bleu Besançon.

On attend vos vidéos et vos photos de l’événement pour les partager en story, il suffit juste de nous identifier !