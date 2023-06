Et si vous étiez le premier champion de France de Plancha ?

Une cuisson plus saine et plus uniforme, plus de possibilités, plus écologique mais tout aussi convivial que le traditionnel barbecue : la plancha séduit de plus en plus de Français ! Et pour certains, ce mode de cuisson venu d'Espagne est devenu un véritable art de vivre. Les modèles se multiplient, les recettes et les spécialistes aussi, ce n'était donc qu'une question de temps avant qu'un grand événement lui soit consacré ! C'est désormais chose faite avec la première édition du championnat de France de Plancha.

ⓘ Publicité

2 jours d'épreuves en binôme !

Les 24 et 25 juin , dans les arènes de Nogaro en Armagnac, 22 duos s'affronteront au cour de 3 épreuves tenues secrètes lors d'un weekend festif qui saura mobiliser tous nos sens ! C'est le fabriquant français Le Marquier qui équipera la compétition avec l'un de ses modèles phares. L'objectif : la mise en avant des produits des terroirs français et le non-gaspillage.

Gagnez votre plancha !

Pour fêter ce bel événement, France Bleu et Le Marquier, fabricant français de plancha haut de gamme depuis 50 ans, vous offrent votre kit plancha :

1 Plancha "La petite française"

1 Livre de recettes "Viva la plancha"

1 Kit de nettoyage

1 Mélange épices "signature"

1 Maxi spatule large

1 Cloche de cuisson

Rendez-vous du 12 au 18 juin sur France Bleu dans nos jeux sur le thème de la plancha ! Le nom de l'un des participants sera tiré par Willy Rovelli lors de "On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission" le lundi 19 juin prochain dès 12h08.

Bonne chance à tous.