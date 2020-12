Jonathan de France Bleu Elsass vous présente son jouet préféré. Et vous, lequel a -ou avait- votre absolue préférence ? Envoyez-nous vos photos, vidéos, petites histoires ou anecdotes liées à votre jouet. Nous les partagerons.

Et vous, quel est votre jouet préféré ? A vos photos et vidéos

C'est bientôt Noël avec son lot de cadeaux sous le sapin. Les petits attendent avec impatience de déchirer le papier pour découvrir les jouets qu'ils ont commandé au Père Noël.

Vous aussi, il fût un Noël, vous attendiez avec impatience ce jouet préféré que vous aviez mis en tête de liste de vos souhaits. Et ce jouet, il est arrivé. Il est devenu votre compagnon durant de longue année. Vous a suivi tout au long de votre vie. Vous l'avez gardé précieusement même si aujourd'hui vous ne jouez plus avec. Et pour rien au monde vous ne l'abandonneriez... peut-être le donnerez-vous un jour à vos propres enfants pour qu'eux aussi en profitent.

Jonathan Wahl, l'animateur facétieux de France Bleu Elsass, nous présente son jouet préféré à lui.

Présentez-nous votre jouet préféré

Envoyez-nous la photo de votre jouet avec sa petite histoire, faites une vidéo où vous nous présentez votre jouet en racontant l'anecdote qui y est liée. Utilisez le module ci-dessous pour nous faire parvenir vos images.

Nous en sélectionnerons quelques unes qui seront partagées sur notre page Facebook durant ce mois de décembre. Un petit clin d'oeil nostalgique pour les amoureux des jouets.