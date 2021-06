Eté en Moselle : Caravanes d’été, Moselle Terre de Jeux & Restaurants éphémères avec France Bleu Lorraine

Cet été, dans le cadre de Moselle Espoir, le Département de la Moselle organise des animations sur ses cinq territoires. Les Mosellans profiteront d’animations culturelles et sportives. Les restaurants éphémères mêleront découverte et gastronomie, au cœur des des sites Passionnément Moselle.

Caravane d’été

Les samedis, de 10h45 à 21h, durant les mois de juillet et d’août, la Caravane d’été sillonnera la Moselle pour proposer des animations culturelles gratuites. Au programme : un village itinérant, des animations foraines, des arts du cirque, de la danse, de l’humour et de la musique. Durant 9 samedis, dans 9 communes, 13 compagnies - dont 12 basées en Moselle - viendront à la rencontre des Mosellans :

Musique, cirque, humour, danse, ensemble forain poétique :

Les étapes de la caravane d’été :

Walscheid, le samedi 3 juillet / Fénétrange, le samedi 10 juillet / Woustviller le samedi 17 juillet / Baerenthal, le samedi 24 juillet / Hombourg-Haut, le samedi 31 juillet / Folschviller, le samedi 7 août / Rémilly, le samedi 14 août / Maizières-Les-Metz, le samedi 21 août / Yutz, le samedi 28 août

Caravane Moselle Terre de Jeux :

Labellisé « Terre de Jeux 2024 », le Département organise, en partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) la Caravane Moselle Terre de Jeux.

Cette caravane fera étape dans 10 villes de Moselle, sur les 5 territoires du Département. Lors de chaque date, de 10H à 18H, elle permettra aux Mosellans de pratiquer des activités sportives en plein air et de rencontrer des sportifs de haut niveau.

Dans une ambiance conviviale, il sera possible de s’initier à différentes pratiques sportives : canoë-kayak, voile, tennis, athlétisme, beach soccer, beach handball, escrime, escalade, ergomètre, moto ou encore équitation.

La Caravane Moselle Terre de Jeux permettra de relancer l’activité des clubs sportifs, découvrir des sites et sports de nature mais également de s’inciter à la pratique sportive après les périodes de confinement.

Les étapes de la Caravane Moselle Terre de Jeux :

Château-Salins, le samedi 17 juillet / Sarrebourg, le 23 juillet / Bitche, le dimanche 25 juillet / Amnéville, le mercredi 28 juillet (à confirmer) / Creutzwald, le samedi 31 juillet / Thionville, le 4 août / Sarreguemines, le 17 août / Bouzonville, le 25 août / Morhange, le 21 août / Ancy-sur-Moselle, début septembre

Restaurants éphémères :

Dans 4 sites touristiques majeurs de Moselle, des repas sont organisés tout au long de l’été pour retrouver le plaisir du partage, de la convivialité et du divertissement. Sur chaque site, une expérience inédite liée au lieu et à son histoire, une ambiance musicale et un menu concocté pour l’occasion seront proposés.

Ainsi, 4 chefs de talent vont investir la Maison de Robert Schuman, le Musée de la Guerre de 1870 et de l'Annexion, le Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim et les Jardins Fruitiers de Laquenexy pour proposer des moments d'exception.