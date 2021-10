Evadez-vous avec les Gîtes de France Nord dans le Club des auditeurs de France Bleu Nord

Devenez membre du club des auditeurs de France Bleu Nord et gagnez de nombreux cadeaux. Du 10 au 17 octobre 2021 : gagnez des bons d'achats dans l'un des Gîtes de France dans le Nord

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne :

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

Mettez-vous au vert et profitez d'un moment de détente dans l'un des Gîtes de France"

Gîtes de France - Logo

Et si vous en profitiez pour changer d'air? Mettez-vous au vert et jouer pour remporter l'un des 5 bons d'achats d'une valeur de 120 euros dans l'un des gîtes ou l'une des chambres d'hôtes de la région.

Le Nord donne l’occasion rêvée de passer des vacances chaleureuses. Louez votre appartement en région Nord-Pas-de-Calais avec Gîtes de France. Avec ses nombreuses formules d’hébergement, vous trouverez votre bonheur parmi toutes les propriétés labellisées.

Appartement, gîte, ferme, maison d’hôtes familiale : passez des vacances à votre rythme.

Du 10 au 17 octobre 2021, inscrivez-vous pour profiter de votre séjour à la campagne.

Inscrivez-vous sur le formulaire suivant :