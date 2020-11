Evénement France Bleu : En décembre, jouez "épices c'est gagné!"

Créée en 1998 à Rochecorbon, Terre Exotique est devenue LA référence en matière de poivres et épices. L'équipe de Terre Exotique parcourt le monde à la recherche des meilleures références, tout en privilégiant les plantations respectueuses de la nature et des hommes.

L'épicerie fine est aussi un lieu de transmission de savoirs et de culture. On y découvre la pipérologie, on y apprend l'art de choisir et utiliser les épices et on voyage, dans l'assiette.

En effet, terre Exotique ce sont plus de 400 références originales, 50 territoires culinaires, 100 épices différentes, 12 origines de poivres, 6 textures de sel, le tout sélectionné avec soin par Erwan de Kerros et son équipe. Ce sont aussi des projets incroyables, comme celui de faire voyager les épices à la voile. Nombre de chefs ont d'ailleurs choisi Terre Exotique pour relever leur cuisine. Et si, vous aussi, vous aviez l'occasion de pimenter vos fêtes de fin d'année?..

Le coffret Festif Terre Exotique - Terre Exotique

Un coffret pour les fêtes

En ce début décembre, en jouant sur France Bleu Touraine Terre Exotique vous propose de gagner chaque jour son coffret festif. Vous y trouverez un échantillonnage de trois références étonnantes, en petite boîte métal:

- Le diamant de sel à la truffe

- Le poivre à huîtres

- Le mélange foie gras

De quoi mettre vos papilles en fêtes pendant les prochains réveillons...

Pour jouer, rendez-vous chaque jour jusqu'au 13 décembre, en direct sur France Bleu Touraine. Vous aurez peut-être l'occasion de remporter ce coffret en jouant entre 6H et 9H ou entre 16H et 19H. Il vous sera livré directement à la maison; alors... Soyez attentifs et tentez votre chance ! ;-)

La Galerie terre Exotique à Rochecorbon - Terre Exotique

Retrouvez les coffrets festifs, les poivres, cafés, épices... à la Galerie terre Exotique de Rochecorbon, au Palais de Epices des Halles de Tours et sur internet.