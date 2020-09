EXCLU - Carla Bruni vous invite à son showcase VIP

À l'occasion de la sortie de son nouvel album, l'artiste vous invite à Paris pour découvrir ses nouvelles chansons en avant-première lors d'un concert privé et d'une rencontre VIP en exclusivité pour France Bleu.

Écoute en avant-première

Vous rêver de rencontrer Carla Bruni-Sarkozy et de découvrir toutes ses nouvelles chansons avant tout le monde ? France Bleu vous offre le transport et votre nuit à Paris pour assister à son show case exclusif ! En total VIP, vous aurez l'occasion de la rencontrer et de vous prendre en photo à ses côtés. Ce concert ultra privé aura lieu le mardi 29 septembre à Paris.

Comment jouer ?

Toutes les places sont à gagner en participant à vos jeux et émissions habituelles sur le réseau France Bleu du samedi 19 septembre au jeudi 24 septembre. Le tirage au sort, qui désignera les gagnants, aura lieu en direct le jeudi 24 septembre dans France Bleu-Blanc-Hits.

Nouvel album

L'ex-mannequin et aujourd'hui chanteuse à succès, revient avec de nouvelles compositions de son cru. Deux premiers morceaux viennent d'être révélés : Quelque chose, que l'on peut entendre actuellement dans la playlist France Bleu, est un morceau plutôt frais, léger et à la mélodie entêtante. Et Un Grand Amour, une ballade sur cette passion soudaine et obsédante qu'est l'amour.

Son nouvel album promet de grandes chansons à texte, en français, et au style épuré qui ont font la notoriété de l'artiste depuis le succès colossal de Quelqu’un m’a dit. Carla Bruni paraîtra le 9 octobre prochain avec France Bleu.