Exposition "Des femmes et Clemenceau" à Saint Vincent sur Jard

Le Centre des monuments nationaux accueille à la maison et jardins de Georges Clemenceau, à Saint-Vincent-sur-Jard, l’exposition focus du musée Clemenceau Des Femmes et Clemenceau. La liberté pour horizon, du 30 septembre 2022 au 30 avril 2023, s’intéressant aux positions de Clemenceau sur les droits des femmes à travers plusieurs portraits de femmes parmi ses relations : Louise Michel, Marguerite Durand, Sévérine, Rose Caron, Blanche Hoschedé-Monet.

Réputé misogyne, Georges Clemenceau, à partir de 1894, œuvre pour la reconnaissance de certains droits aux femmes. Loin de devenir féministe, il s’élève avec vigueur contre la morale judéo-chrétienne castratrice et culpabilisante. Refusant le puritanisme et se battant contre les humiliations et l’injustice, il combat l’ordre moral bourgeois et revendique des droits économiques et sociaux pour les femmes.

A l’occasion de l’exposition, des conférences seront proposées, ainsi qu’une représentation le 21 janvier 2023 du Journal d’une femme de chambre d’Octave Mirbeau. Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes mercredi 8 mars 2023, l’entrée de l’exposition sera gratuite pour les femmes.

l'affiche de l'exposition - maison et jardins de Georges Clemenceau

