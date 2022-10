Exposition : Nantes ville industrielle, hier, aujourd'hui, demain

L’agglomération nantaise a un passé industriel riche et varié. Cette histoire a façonné la ville, ses habitants et son identité. De tous temps, la Loire a été source de richesses et d’échanges pour la ville. Grâce au fleuve, de nombreuses entreprises aux productions variées se sont développées et ont fait preuve d’innovation pour faire perdurer cette grande aventure industrielle jusqu’à aujourd’hui. Nantes ville industrielle, hier, aujourd'hui, demain ... a donc pour objectif de montrer la diversité des secteurs présents dans l’agglomération, métallurgie, agroalimentaire, nouvelles technologies et que pour beaucoup d’entre eux ce sont des implantations anciennes. Mettre en avant ce maillage d’industries par des entreprises emblématiques ainsi que leurs productions variées. Montrer comment l’industrie a marqué et marque encore le territoire. Mettre en lumière certains métiers et privilégier les témoignages pour parler de la transformation des métiers et des conditions de travail. Montrer le dynamisme de l’industrie nantaise et valoriser les productions du futur. L'exposition a pour objectifs de : Cette exposition est aussi l’occasion de s’intéresser au présent et à l’avenir en montrant que ces industries drainent encore, pour certaines d’entre elles, énormément d’emplois dans l’agglomération, montrer le dynamisme de l’industrie nantaise, valoriser les productions du futur et ainsi, aller contre l’idée que Nantes ne serait plus une ville industrielle.

ⓘ Publicité

Maison des Hommes et des Techniques , 2bis Boulevard Léon-Bureau, île de Nantes. Horaires Du lundi au vendredi 10h-13h / 14h-18h Ouverture les week-ends, jours fériés et ponts des vacances scolaires de printemps, d'été et d'automne. Tarifs Entrée libre Visites commentées possibles pour les groupes, sur réservation, participation forfaitair