On fait la route ensemble samedi 14 septembre

Nantes, France

Avec France Bleu Loire Océan restez informés en temps réel sur les conditons de circulation de la métropole nantaise, ce weekend.

En raison de travaux, aménagement d'une troisième voie de circulation sur le pont de Cheviré et mise en place de feux de régulation du trafic, le périphérique intérieur nantais est en partie fermé, de la porte de Bouguenais, à la porte de l’Estuaire, dans le sens Sud-Nord ou Rezé – St Herblain, du vendredi 13 septembre, 20h00, au lundi 16 septembre, à 5h00 !

Bouchons sur le pont ! -

Compte tenu de l’importance habituelle du trafic dans l’agglomération nantaise, tout particulièrement les samedis midi et les dimanches soir, des bouchons sont à craindre et il est fortement recommandé de différer, si possible, vos déplacements ou d’emprunter les transports en commun quand cela est possible.

France Bleu Loire Océan, vous informe en temps réel sur les conditons de circulation de la métropole nantaise, samedi 14 septembre, toute la journée.