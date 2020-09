Faites du vélo avec Wendel Hilti du SlowUp Basel Dreiland

Pierre Nuss et Wendel Hilti (à droite)

En raison de la pandémie COVID-19, le slowUp Basel-Dreiland ne pourra malheureusement pas avoir lieu le 20 septembre 2020.

Le bureau slowUp Basel-Dreiland a publié divers circuits sur le site internet et les réseaux sociaux, afin que la population puisse tout de même découvrir à vélo le remarquable et diversifié Dreiland lors de sorties journalières.

La région Basel-Dreiland vaut tout de même la peine d’être découverte ou re-explorée à vélo. Alors que lors du slowUp, les axes principaux sont interdits à la circulation motorisée et réservés aux cyclistes et rollerblades, il est possible de découvrir le Dreiland au quotidien sur les pistes cyclables. En effet, le réseau de pistes cyclables transfrontalières est très dense dans la région transfrontalières trinationale.

Le bureau slowUp Basel-Dreiland a publié divers circuits sur le site internet www.basel-dreiland.ch. L’offre sera étoffée continuellement et sera complétée avec les contacts des offices de tourisme locaux et régionaux. Les traductions en français seront publiées dès que possible.

Chaque proposition de circuit contient une carte du parcours, des photos et des informations sur des choses à voir le long du parcours.

Les circuits sont dans la majorité adaptés aux familles et enfants et sont en partie combinés avec les transports en commun.

D’habitude, le slowUp est un événement privilégié pour habituer les enfants à circuler sur la route, mais cela dans un cadre sécurisé, car ce jour, celle-ci est non accessible aux véhicules motorisés. Pour que les enfants puissent tout de même apprendre à circuler à vélo, vous trouverez sur le site www.basel-dreiland.ch des recommandations pour circuler au quotidien avec les enfants.

Profitez de leur offre et profitez du Dreiland sans frontière !

Verein slowUp Basel-Dreiland, Geschäftsstelle

c/o Häseli & Hilti GmbH | Postfach 281 | 4005 Basel

Tel. +41 (0)61 283 00 00

Fax +41 (0)61 283 00 03

slowUp@basel-dreiland.ch

www.slowUp.ch

Die nächsten slowUp bewegen das Dreiland am

19. September 2021

18. September 2022

17. September 2023