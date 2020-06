Faites le plein de vitamines avec l'extracteur de jus Magimix juice expert 2

France Bleu Drôme Ardèche vous offre du 15 au 19 juin 2020 l'extracteur de jus made in France Magimix juice expert 2, pour profiter de jus de fruits frais, les bons fruits gorgés de soleil de Drôme et d'Ardèche

éImaginez-vous prendre votre petit déjeuner agrémente d'un de jus de fruits, des fruits de la Vallée du Rhône, des collines du nord ou de Provence...Fraises, framboises, cerises, pêches, nectarines, abricots...Huumm...

Abricotier en période de récolte © Radio France - Vincent Pillet

Tentez votre chance du lundi 15 au vendredi 19 juin 2020 à notre grand jeu de fin de matinée "20 secondes papillon!". Répondez à de drôles de questions, reconnaissez le plus vite possible vos artistes préférés et engrangez le maximum de points pour remporter cet extracteur de jus, véritable référence du Made in France. Attention, pour gagner il faut établir le meilleur score sur toute la semaine. En cas d'ex-aequo, départage à la rapidité avec un artiste à reconnaitre grâce à une chanson.

Pour les amateurs de jus de tomates, de carottes, le juice expert 2 est aussi l'outil indispensable. Et bien entendu, vous vous régalerez des jus de pommes, de poiresde la Valloire, de kiwis, bref tous les fruits de qualité produits dans les départements de Drôme et d'Ardèche. Et si vos goûts sont exotiques, pensez au jus d'oranges, de citrons, de pamplemousses, de mandarines, de pomelos, de mangues ou d'ananas.

"20 secondes papillon" du lundi au vendredi entre 11H et midi, en direct sur France Bleu Drôme Ardèche.