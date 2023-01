FBLO en direct du Forum du Bénévolat de Nantes

Le Forum du Bénévolat revient en force pour sa 22ème édition et toute l'équipe de France Bénévolat Loire-Atlantique sera ravie de vous y retrouver ! Rendez-vous à la Manufacture des Tabacs de Nantes, vendredi 20 janvier de 14h00 à 18h30 et samedi 21 janvier de 10h00 à 18h00.

ⓘ Publicité

Exclusivement consacré à l’engagement bénévole, ce forum est l’occasion de tout savoir sur le bénévolat et de rencontrer de nombreuses associations intervenant sur la Métropole nantaise. Vous pourrez échanger avec les bénévoles des associations présentes qui vous parleront mieux que bien des images et des textes de leur association. Des ateliers et des conférences vous attendent aussi pour répondre à vos questions et vous donner une vision la plus précise et la plus large possible de la richesse de la vie associative de Nantes et de la Métropole.

Samedi 21 janvier, de 11h00 à Midi, France Bleu Loire Océan sera en direct de ce grand rassemblement associatif.