C'est LE salon régional de l'agriculture et de la gastronomie, et il se tiendra cette année encore au Parc des Expositions de Tours.

Ferme Expo à Tours revient les 15, 16 et 17 novembre

Tours, France

Pour sa 14ème édition, Ferme Expo a mis les petits plats dans les grands !

Comme chaque année, on y retrouvera des concours de bétail, et ce sur les 3 jours, mais aussi des démonstrations canines, des présentations équestres, des démonstrations du travail des troupeaux, et, c'est nouveau, un concours caprin dans le Hall A.

Ferme Expo à Tours - Benjamin Dubuis

La gastronomie également n'est pas oubliée, avec les concours de rillettes, du meilleur éclair, du meilleur boudin blanc, du meilleur foie gras, des animations, et samedi, la tentative du record du monde du plus long sandwich de rillettes de Tours !

Et puisqu'il faut être parfois sérieux, vous pourrez rencontrer les acteurs de la filière agricole qui recrutent. Un mur présentant les offres d'emploi et toutes les formations à disposition des visiteurs.

Pour en savoir plus, et réserver vos places, retrouvez ici le site de Ferme Expo 2019.