Ferme Expo, le rendez-vous régional de l'agriculture à Tours

Ferme Expo c'est le plus grand rendez-vous régional de l'agriculture et de la gastronomie avec France Bleu Touraine, du vendredi 18 au dimanche 20 novembre 2022. Ce sont près de 40.000 visiteurs qui vont une nouvelle fois se déplacer pour aller voir les animaux de la ferme, échanger avec les agriculteurs et les producteurs locaux et déguster les produits du terroir.

L'objectif de Ferme Expo : promouvoir le savoir-faire de l’agriculture et de la gastronomie locale et régionale.

Ferme Expo c'est le rendez-vous annuel des agriculteurs avec le grand public. C’est l’occasion de se retrouver dans une ambiance conviviale pour les exploitants agricoles de la région Centre-Val de Loire. De nombreuses animations seront proposées pendant les 3 jours avec des baptêmes en tracteur, des atelier de cuisine et des dégustations. Il y aura aussi des balades à poney, une mini-ferme qui sera animée par les Jeunes Agriculteurs et le parcours du P’tit Agri pour découvrir le monde de l'agriculture tout en s'amusant.

Ferme Expo , ce sont de nombreux concours de métiers de bouche qui sont organisés par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et les fédérations : meilleur éclair au chocolat, rillettes de Tours, foie gras ... Les centres de formation hôteliers réaliseront des démonstrations et dégustations culinaires. Il y aura aussi un village avec les exposants de la marque C du Centre présents sur l’espace Région Centre Val-de-Loire. Vous pourrez aussi en profiter pour découvrir les métiers et des offres d'emploi sur l’espace "Métier, Emploi, Formation"

Le Village Gastronomique ouvrira de nouveau ses portes pour cette édition 2022 ! Le village sera animé par la fanfare de la faculté de médecine de Tours "la Vaginale" . L’Orangerie accueillera un traiteur local pour un menu complet 100% régional. Les producteurs et artisans de métiers de bouche présents dans le Grand Hall proposeront aussi des produits à déguster sur place.

Ferme Expo 2022, sera marqué par la 4ème édition des Trophées des Territoires .42 dossiers de candidatures ont été déposés en octobre dernier. Ce concours récompensera 6 lauréats lors du salon.

6 communautés de communes seront également présentes pour présenter les richesses de leur territoire : Gâtine Racan , le Castelrenaudais , Touraine Ouest Val-de-Loire , Touraine Vallée de l’Indre , Tours Métropole Val de Loire et Loches Sud Touraine .

France Bleu Touraine sera en direct de Ferme Expo ce vendredi de 16h à 19h00, avec Alain Joly et les chroniqueurs de J'serais pas étonné qu'on ferme : Patrice, Jean-Claude et David Forge.

Le salon sera ouvert vendredi et samedi de 9h30 à 19h et dimanche de 9h30 à 18h, l'entrée payante à 5 euros et c'est gratuit pour les moins de 12 ans.