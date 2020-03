Le Festival 2 Valenciennes fête ses 10 ans

Avec plus de 12.000 spectateurs lors des projections, une cinquantaine de longs-métrages et 10 courts-métrages, la neuvième édition du festival avait tenu toutes ses promesses. L’anniversaire de la première décennie devrait en faire de même.

La compétition sur le devant de la scène …

Le Festival 2 Valenciennes se programme autour de deux compétitions : documentaires et fictions. Cette année, le jury de la version documentaire sera présidé par Nicolas Philibert (cinéaste), composé entre autres d’Anne-Dauphine Julliand et Marilyne Canto. Ils auront à voter sur une compétition éclectique et internationale. Sept films en lice : HoneyLand ; film macédonien ; The Great Green Wall film britannique ou encore Gogo de Pascal Plisson, qui voit la doyenne mondiale des écoliers réviser pour un diplôme …

Dans l’autre concours, il est histoire d’un mariage blanc avorté pour une immigrante philippine aux Etats-Unis dans Brooklyn Secret, ou d’une jeune fille traînée de foyers en foyers après une petite enfance compliquée, dans Benni. Pour juger cette compétition, Jean-Hughes Anglade sera notamment entouré de Martin Lamotte et Hélène Noguerra.

… Vittorio Storaro à l’affiche

Le Festival 2 Valenciennes a dans son ADN le souhait de faire découvrir les métiers du cinéma aux visiteurs. Et cette année, le métier de chef-opérateur sera mis en avant avec l’hommage à Vittorio Storaro. Il sera question d’une projection de des longs métrages illustrant sa carrière, d’une masterclass et de la mise en place d’une exposition. Les films proposés en son honneur seront Apocalypse Now, Le conformiste, le dernier empereur, Goya, films réalisés par Francis F. Coppola, Carlos Saura et Ricardo Bertolucci.

Sylvie Pialat sera également mise à l’honneur le 11 mars. La productrice a à son actif le roi de l’évasion, L’inconnu du lac et Rester vertical notamment. La masterclass aura lieu à 10h et la soirée de gala à partir de 20heures au Gaumont.

Au sein de cette programmation riche en diversité et animations, il sera également possible de rencontrer Xavier Beauvois, l’invité coup de cœur de l’année et Agnès Jaoui, comédienne, réalisatrice, scénariste et chanteuse qui est l’invitée d’honneur du Festival 2 Valenciennes 2020.

Vittorio Storaro (à droite) lors du tournage de Café Society, avec Woody Allen

Le jury de la compétition documentaire du festival

Infos + ICI festival2valenciennes.fr